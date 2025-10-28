Сергей Шойгу провел совещание по безопасности в Нижнем Новгороде

«Цель нашей встречи не ограничивается формальным отчетом о выполненных задачах. Основное внимание должно быть сосредоточено на детальном анализе текущей обстановки и оценке эффективности предпринимаемых мер. Важно понять, какие решения уже приносят результаты, где существуют уязвимости, и какие проблемы возникают на пересечении компетенций федеральных и региональных властей, правоохранительных органов и предприятий», — отметил Шойгу в своем обращении к участникам.