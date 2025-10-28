Ричмонд
Сергей Шойгу провел совещание по безопасности в Нижнем Новгороде

Сергей Шойгу, занимающий пост Секретаря Совета безопасности России, провел рабочее совещание, посвященное вопросам обеспечения безопасности стратегически важных объектов в условиях проведения специальной военной операции, чтобы предотвратить возможные террористические угрозы. Об этом сообщили в ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

На мероприятии, организованном в Нижнем Новгороде, присутствовали руководители регионов Приволжского федерального округа, а также представители различных министерств и государственных структур.

«Цель нашей встречи не ограничивается формальным отчетом о выполненных задачах. Основное внимание должно быть сосредоточено на детальном анализе текущей обстановки и оценке эффективности предпринимаемых мер. Важно понять, какие решения уже приносят результаты, где существуют уязвимости, и какие проблемы возникают на пересечении компетенций федеральных и региональных властей, правоохранительных органов и предприятий», — отметил Шойгу в своем обращении к участникам.

Кроме того, он сообщил, что в рамках совещания запланированы рабочие встречи с руководством ряда местных предприятий для ознакомления с их производственными мощностями и продукцией, выпускаемой в поддержку специальной военной операции.

Ранее Владимир Путин наградил нижегородских врачей.

