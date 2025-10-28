Славск возглавил коммунальщик из Балтийска

Отметим, что Сергей Яцков с 2014 по 2016 года возглавлял Тургеневское сельское поселение, потом был директором МБУ «Благоустройство» в Балтийске, а в сентябре прошлого года стал победителем довыборов в совет депутатов Балтийского городского округа по округу № 12. За него проголосовало 183 избирателя, или 36,4% от участников довыборов.