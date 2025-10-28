Лукашенко допустил приостановку размещения «Орешника» в Белоруссии

Выступая на Минской международной конференции по евразийской безопасности, он отметил, что размещение «Орешника» в республике может быть приостановлено в случае, если в Европе пойдут на аналогичные шаги.
Лукашенко объяснил, что размещение этого оружия в Белоруссии является ответным шагом на эскалацию ситуации в регионе.
«Пожалуйста, давайте от этого отойдём, и разговоры об “Орешнике” прекратятся», — приводит его слова БЕЛТА.
Ранее Лукашенко призвал не обольщаться действиями США и рассматривать их как элемент гибридной войны.