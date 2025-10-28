Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко допустил приостановку размещения «Орешника» в Белоруссии

Работа по размещению ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии может быть приостановлена. Такую вероятность не исключил президент республики Александр Лукашенко.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Выступая на Минской международной конференции по евразийской безопасности, он отметил, что размещение «Орешника» в республике может быть приостановлено в случае, если в Европе пойдут на аналогичные шаги.

Лукашенко объяснил, что размещение этого оружия в Белоруссии является ответным шагом на эскалацию ситуации в регионе.

«Пожалуйста, давайте от этого отойдём, и разговоры об “Орешнике” прекратятся», — приводит его слова БЕЛТА.

Ранее Лукашенко призвал не обольщаться действиями США и рассматривать их как элемент гибридной войны.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше