«Подход президента Трампа “все на все”. Лукашенко сказал про готовность обсуждать глобальную сделку с США и Европой

Президент Беларуси Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая проходит 28 октября, высказался о глобальной сделке с США и Европой и подходе президента США Дональда Трампа. Подробности пишет БелТА.
Глава государства во время выступления на международной конференции, затронул тему преодоления миграционного кризиса. Он уточнил, что необходимо обеспечивать контроль за ситуацией для всех сторон.
— Нужно договариваться, например, в рамках глобальной сделки. Подход президента Трампа «все на все» мы можем обсуждать и с США, и с Европой, — обратил внимание президент Беларуси.
Александр Лукашенко заметил, что необходима единая система проверки мигрантов, усиление борьбы с преступными группировками торговцев людьми, а также ускорение процедур депортации нарушителей.
