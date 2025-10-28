Госдума РФ приняла закон о призыве на военную службу

Отправка граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, к месту прохождения военной службы при этом будет проходить два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Также закрепляется перечень граждан, для которых предусматриваются иные сроки их отправки к местам прохождения военной службы.