«Очень боюсь, что это разыгрываемый спектакль». Лукашенко высказался о позиции США в отношении России по украинскому конфликту

Президент Беларуси Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая проходит 28 октября, отреагировал на позицию США в отношении России по украинскому конфликту. Подробности приводит БелТА.
— Очень боюсь, что позиция американцев в отношении России по украинскому конфликту — это разыгрываемый спектакль, — предположил президент Беларуси.
По словам Александра Лукашенко, последние данные об этом все больше и больше говорят.
— Не хотелось бы. Хотелось бы, чтобы мы закончили эту войну так, как положено. И игры здесь быть не может, — заявил глава государства.
Президент Беларуси отметил, что президент США Дональд Трамп говорит о том, что гибнет много людей, однако это разговоры.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про готовность обсуждать глобальную сделку с США и Европой: «Подход президента Трампа “все на все”.
Тем временем Лукашенко ответил на обвинения в использовании Беларусью миграции как оружия.
Кроме того, Лукашенко оценил повод для закрытия Литвой границы с Беларусью: «Это мелко».