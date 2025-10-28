Ричмонд
«Очень боюсь, что это разыгрываемый спектакль». Лукашенко высказался о позиции США в отношении России по украинскому конфликту

Лукашенко отреагировал на позицию США в отношении РФ по украинскому конфликту.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая проходит 28 октября, отреагировал на позицию США в отношении России по украинскому конфликту. Подробности приводит БелТА.

— Очень боюсь, что позиция американцев в отношении России по украинскому конфликту — это разыгрываемый спектакль, — предположил президент Беларуси.

По словам Александра Лукашенко, последние данные об этом все больше и больше говорят.

— Не хотелось бы. Хотелось бы, чтобы мы закончили эту войну так, как положено. И игры здесь быть не может, — заявил глава государства.

Президент Беларуси отметил, что президент США Дональд Трамп говорит о том, что гибнет много людей, однако это разговоры.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про готовность обсуждать глобальную сделку с США и Европой: «Подход президента Трампа “все на все”.

Тем временем Лукашенко ответил на обвинения в использовании Беларусью миграции как оружия.

Кроме того, Лукашенко оценил повод для закрытия Литвой границы с Беларусью: «Это мелко».

