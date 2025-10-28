Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это петля на шее белорусского народа». Лукашенко высказался о санкциях ЕС в отношении Беларуси

Лукашенко назвал санкции ЕС петлей на шее белорусского народа.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности во вторник, 28 октября, назвал санкции ЕС петлей на шее белорусского народа. Подробности приводит БелТА.

— Как можно всерьез воспринимать требования ЕС к нам (как они выражаются, «решить проблему с мигрантами»), когда те же Брюссель и Польша с Прибалтикой демонстративно разорвали все ранее достигнутые соглашения и отказываются поддерживать простую коммуникацию даже по текущим вопросам? — поинтересовался президент Беларуси.

Глава государства сообщил, что логика проста: если Евросоюз разрушил мосты, то не следует от Беларуси просить наводить переправы.

— Мы не будем вас защищать с петлей на шее. Санкции — это петля на шее белорусского народа, и вы от нас требуете вас защищать. Этого не будет! — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент предложил назвать хотя бы одну причину, почему Беларусь должна защищать ЕС от мигрантов. По его словам, в условиях всеобъемлющего санкционного давления, у белорусской стороны нет ни лишних ресурсов, ни моральных обязательств решать проблемы те, кто данные санкции ввел.

— Нас душат санкциями и говорят: "Защищайте нас! — обратил внимание глава государства.

Александр Лукашенко заметил, что все проекты и вся инфраструктура приграничного сотрудничества были в одностороннем порядке были свернуты западными соседями Беларуси. Вместе с тем глава государства напомнил, что Запад сам позвал туда этих мигрантов.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на обвинения в использовании Беларусью миграции как оружия.

Тем временем Лукашенко сказал про готовность обсуждать глобальную сделку с США и Европой: «Подход президента Трампа “все на все”.

Вместе с тем Лукашенко высказался об ухудшении отношений с Западом: «Мы не считаем себя виноватыми».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше