«Это петля на шее белорусского народа». Лукашенко высказался о санкциях ЕС в отношении Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности во вторник, 28 октября, назвал санкции ЕС петлей на шее белорусского народа. Подробности приводит БелТА.
— Как можно всерьез воспринимать требования ЕС к нам (как они выражаются, «решить проблему с мигрантами»), когда те же Брюссель и Польша с Прибалтикой демонстративно разорвали все ранее достигнутые соглашения и отказываются поддерживать простую коммуникацию даже по текущим вопросам? — поинтересовался президент Беларуси.
Глава государства сообщил, что логика проста: если Евросоюз разрушил мосты, то не следует от Беларуси просить наводить переправы.
— Мы не будем вас защищать с петлей на шее. Санкции — это петля на шее белорусского народа, и вы от нас требуете вас защищать. Этого не будет! — подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент предложил назвать хотя бы одну причину, почему Беларусь должна защищать ЕС от мигрантов. По его словам, в условиях всеобъемлющего санкционного давления, у белорусской стороны нет ни лишних ресурсов, ни моральных обязательств решать проблемы те, кто данные санкции ввел.
— Нас душат санкциями и говорят: "Защищайте нас! — обратил внимание глава государства.
Александр Лукашенко заметил, что все проекты и вся инфраструктура приграничного сотрудничества были в одностороннем порядке были свернуты западными соседями Беларуси. Вместе с тем глава государства напомнил, что Запад сам позвал туда этих мигрантов.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на обвинения в использовании Беларусью миграции как оружия.
Тем временем Лукашенко сказал про готовность обсуждать глобальную сделку с США и Европой: «Подход президента Трампа “все на все”.
Вместе с тем Лукашенко высказался об ухудшении отношений с Западом: «Мы не считаем себя виноватыми».