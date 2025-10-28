«Дошли до воровства»: Лукашенко сказал о необходимости альтернативной валюты для расчетов

Лукашенко сказал, что на Западе дошли до бандитизма и воровства. Об этом глава государства заявил на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщает пресс-служба президента в телеграм-канале «Пул Первого».
В своем выступлении белорусский лидер подчеркнул, что у Запада есть все необходимое, включая огромный рынок, ресурсы, высокие технологии и человеческий потенциал. Но вместо того, чтобы договариваться, решать какие-то проблемные моменты, Запад накладывает санкции.
«Ладно, санкции. Уже дошли до воровства. Возьмите золотовалютные резервы России, Беларуси. Уже дошли до того, что начали без зазрения совести брать эти деньги и как свои направлять туда, куда считают нужным», — сказал президент.
Также Лукашенко отметил, что высказывания некоторых стран, например, Бельгии или США, против изъятия валютных резервов России, под предлогом того, что международное право рассыплется, это только игра на публику.
«Оно уже давно рассыпалось. Просто идет игра. Одурманить пытаются нас (нас, невозможно, мы — люди просвещенные) и людей в мире. Давно этот вопрос решен. Бандитизм и воровство», — заявил президент Беларуси.
Отметив, что все понимают, что санкции могут быть наложены на любые страны, а также, что давление может быть оказано и военным путем, белорусский лидер сказал, что на это необходимо реагировать, в том числе и с помощью создания альтернативной валюты.
«Давайте объединимся, давайте будем создавать какую-то альтернативу, начиная от расчетов и заканчивая определенной демонстрацией наших возможностей. А такие возможности есть», — сказал Александр Лукашенко.
