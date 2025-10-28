Более 800 обладателей молдавско-румынского гражданства остались без документов — СМИ

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Сотни молдавских граждан, имеющих также гражданство Румынии, остались без румынских удостоверений личности, пишет местная пресса.
Независимо от того, пересекали ли они границу из Румынии в Республику Молдова или наоборот, удостоверения личности румынского образца были изъяты погранполицией этой страны у 870 граждан, основанием послужило фиктивное место прописки в Румынии.
«Таким образом, эти люди не смогут больше перемещаться по Евросоюзу», — пишет румынская пресса.
Погранведомство Румынии ссылается на статью 18 Ордонанса № 105 от 2001 года. Согласно документу, если установлено, что проездные документы не отвечают предусмотренным законом условиям для наделения права их владельцу въехать или выехать из страны, начальник КПП может распорядиться о прерывании перемещения данного лица.
Как уточняет источник, с начала текущего года в ходе проведения спецмиссий на граничащих с Молдовой пунктах пропуска структурами территориального инспектората погранполиции Ясс были задержаны для передачи выдававшим их органам 870 удостоверений личности, не являвшихся проездными документами.
По данным румынских властей, с 2007 года по март 2024 года было зарегистрировано 995 552 заявления о восстановлении жителями Молдовы румынского гражданства, из которых 860 849 были приняты и решены, а еще 134 703 находятся на стадии рассмотрения.