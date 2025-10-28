Губернатор Кубани назначил своих заместителей

Вице-губернатором по казачеству, спорту и мобилизационной работе назначен Александр Агибалов — уроженец Краснодара 1988 года рождения. Выпускник Кубанского университета физкультуры, спорта и туризма с 2011 года работал в региональных органах власти, занимался образованием и молодежной политикой, возглавлял Союз казачьей молодежи Кубани. С 2020 года занимал руководящие должности в Сахалинской области, был советником губернатора Хабаровского края и атаманом Уссурийского казачьего войска. Господин Агибалов — участник специальной военной операции.