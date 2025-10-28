Ричмонд
Губернатор Бочаров возглавит Совет по молодежной политике

Сегодня, 28 октября, губернатор Волгоградской области заявил о создании в регионе Совета по реализации молодежной политики, который он и возглавит, передает V102.RU со ссылкой на сообщение обладмина.

Источник: РИА "Новости"

— Учитывая государственную важность реализации задач молодежной политики, приоритетное внимание, которое в Волгоградской области уделяется вопросам воспитания, обучения, самореализации молодежи, а также масштаб реализуемых в Волгоградской области проектов развития в рамках молодежной политики, считаю необходимым и своевременным создать в Волгоградской области Совет по реализации молодежной политики, — сказал Андрей Бочаров. — Учитывая стратегический характер задач формирования и реализации молодежной политики, считаю правильным лично возглавить такой совет.

Андрей Бочаров, напомним, сегодня проводит встречу с молодежью. Глава региона подвел итоги прошедшего в Волгограде молодежного форума #ТриЧетыре и сделал несколько важных заявлений — в том числе, анонсировал создание в Волгограде музея СВО.