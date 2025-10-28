Губернатор Бочаров возглавит Совет по молодежной политике

— Учитывая государственную важность реализации задач молодежной политики, приоритетное внимание, которое в Волгоградской области уделяется вопросам воспитания, обучения, самореализации молодежи, а также масштаб реализуемых в Волгоградской области проектов развития в рамках молодежной политики, считаю необходимым и своевременным создать в Волгоградской области Совет по реализации молодежной политики, — сказал Андрей Бочаров. — Учитывая стратегический характер задач формирования и реализации молодежной политики, считаю правильным лично возглавить такой совет.