ABC: P. Diddy может выйти из тюрьмы раньше назначенного срока

Суд Нью-Йорка приговорил Шона Комбса к более чем четырем годам тюрьмы и штрафу в $500 тыс. в начале октября. В июле суд признал рэпера виновным по двум пунктам обвинения: в сексуальной эксплуатации и вовлечении в проституцию. По данным следствия, P. Diddy неоднократно вывозил двух своих бывших девушек в дорогие отели, где заставлял их заниматься сексом с другими мужчинами и снимал это на камеру. При этом присяжные признали его невиновным по пунктам о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и пункте об организованной преступной деятельности по сговору.