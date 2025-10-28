The Times также отмечает сокращение числа взаимодействий на границе между финнами и русскими. Каждое лето пограничники с обеих сторон проходят вдоль линии границы, подрезая кусты, спиливая деревья и проверяя, все ли в порядке. Но если раньше это происходило около 10 раз в год, то сейчас — четыре. Причем финны начали демонстрировать подчеркнутую холодность: например, если дерево упало на линию границы, то они спилят только ту его часть, которая находится на финской территории — остальное оставляют русским.