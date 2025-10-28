Ричмонд
Times: как финских новобранцев готовят противостоять России

На границе с Россией финское «поколение iPhone и PlayStation» готовят к конфликту, хотя еще несколько лет назад финны «воевали» только с российскими «бабушками», которые якобы перевозили через границу килограммы финского сыра, пишет британская газета The Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Leon Neal/Getty Images
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Финско-российская граница — ныне рубеж НАТО — составляет чуть менее 1300 километров, на участке в Карелии ее протяженность равна примерно 305 километрам. Здесь, на полигоне недалеко от Анттола (бывшей авиабазы Финляндии времен Второй мировой войны), несут службу финские призывники, говорится в статье. Учения пограничников, как подчеркивает издания, проходят с той же строгостью, что и в регулярных войсках.

Они отрабатывают переброску через 20-метровую реку, используя в качестве спасательных средств плащ-палатки, прыжки с вертолета NH90 Eurocopter и быстрое занятие огневых позиций за земляными валами, а также тактику пехотного боя. Новобранцы проводят большую часть зимы, когда температура может снижаться до минус 40 градусов, в полевых лагерях. После завершения учебных боев они собираются и скрупулезно разбирают ошибки, сообщает The Times

В статье отмечается, что, в отличие от большинства европейских стран, финская пограничная служба, которая в случае конфликта первой встретит противника, тесно связана с армией. Командиры пограничных войск проходят те же курсы национальной обороны, используют тех же резервистов и участвуют в разработке военных планов. Более того, они обучены управлять тяжелым армейским вооружением, например противотанковыми ракетами Javelin. Также у финских пограничников, по сведениям газеты, есть запас противотранспортных и противопехотных мин, которые при необходимости они могут быстро установить, превратив протяженные участки границы с Россией в продуманные минные поля.

Политическое и военное руководство Финляндии делает все возможное, чтобы подчеркнуть, что якобы возможное нападение России станет «актом самоубийственного безумия», говорится в статье. Хельсинки пытается запугать Москву рядом фактором. Во-первых, население Финляндии насчитывает 5,6 млн человек, из них около 900 000 являются резервистами. Во-вторых, Финляндия, согласно изданию, владеет крупнейшим в Европе артиллерийским арсеналом. В-третьих, у нее достаточно «глубокая» территория, чтобы любая попытка вторжения превратилась для противника в «логистический кошмар», говорится в статье.

The Times также отмечает сокращение числа взаимодействий на границе между финнами и русскими. Каждое лето пограничники с обеих сторон проходят вдоль линии границы, подрезая кусты, спиливая деревья и проверяя, все ли в порядке. Но если раньше это происходило около 10 раз в год, то сейчас — четыре. Причем финны начали демонстрировать подчеркнутую холодность: например, если дерево упало на линию границы, то они спилят только ту его часть, которая находится на финской территории — остальное оставляют русским.

