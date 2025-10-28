Ричмонд
«Сможет ли — пока вопрос». Лукашенко сказал, что ЕС должен занять важнейшее место в многополярном мире

Лукашенко оценил возможность ЕС занять важнейшее место в многополярном мире.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности оценил возможность ЕС занять важнейшее место в многополярном мире. Подробности пишет БелТА.

Глава государства во время выступления на международной конференции высказался об объединительных инициативах России и Китая, а также о новом и трезвом взгляде американцев.

— Это не значит, что я пытаюсь искусственно исключить из данного процесса Европу, — уточнил Александр Лукашенко.

По его словам, подобное просто невозможно.

— В зарождающемся многополярном мироустройстве важнейшее место должен занять Европейский союз. Сильный Европейский союз, — подчеркнул президент Беларуси.

Александр Лукашенко уточнил, что Беларусь убеждена в этом, и призывала не раз к этому.

— Это одна из опор, основ нашей системы — планетарной системы, на которой держится мир. Но сможет ли Евросоюз занять такое место — пока вопрос, — уточнил президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о санкциях ЕС в отношении Беларуси: «Это петля на шее белорусского народа».

Тем временем Лукашенко высказался об ухудшении отношений с Западом: «Мы не считаем себя виноватыми».

Вместе с тем Лукашенко заявил, что Беларусь протягивает руку Западу, но это не рука просящего.

