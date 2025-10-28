«Сможет ли — пока вопрос». Лукашенко сказал, что ЕС должен занять важнейшее место в многополярном мире

Президент Беларуси Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности оценил возможность ЕС занять важнейшее место в многополярном мире. Подробности пишет БелТА.
Глава государства во время выступления на международной конференции высказался об объединительных инициативах России и Китая, а также о новом и трезвом взгляде американцев.
— Это не значит, что я пытаюсь искусственно исключить из данного процесса Европу, — уточнил Александр Лукашенко.
По его словам, подобное просто невозможно.
— В зарождающемся многополярном мироустройстве важнейшее место должен занять Европейский союз. Сильный Европейский союз, — подчеркнул президент Беларуси.
Александр Лукашенко уточнил, что Беларусь убеждена в этом, и призывала не раз к этому.
— Это одна из опор, основ нашей системы — планетарной системы, на которой держится мир. Но сможет ли Евросоюз занять такое место — пока вопрос, — уточнил президент Беларуси.
