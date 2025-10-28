«У нас есть свои возможности». Лукашенко предупредил про ответ на попытки подчинить Минск чужой воле

Президент Беларуси Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности во вторник, 28 октября предупредил про ответ на попытки подчинить Минск чужой воле. Подробности пишет БелТА.
Александр Лукашенко обратил внимание, что безопасность нельзя построить на ультиматумах и угрозах. Он подчеркнул, что это просто тупик, заметив: без сотрудничества, доверия и справедливости любая система безопасности останется крайне зыбкой конструкцией.
Президент заявил, что для Беларуси тема безопасности является особенно важной. Он отметил, что страна является не просто наблюдателем, а прямой участницей геополитических процессов в самом центре Европы.
— И мы не наивны. Понимаем, что попытки создать подавляющее военное превосходство на наших границах, подорвать нашу экономику и постоянное провоцирование социальных потрясений — это способы подчинить Минск чужой воле, — завил глава государства.
По словам президента Беларуси, страна будет отвечать, как сможет.
— У нас есть свои возможности. У нас есть опора в лице братской России. У нас есть поддержка стран Глобального большинства, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства акцентировал внимание на том, что Беларусь не ищет конфронтации, а ее неоднократные призывы к восстановлению диалога являются стремлением вернуть здравый смысл в международные отношения, в которых его пытаются подменить силой.
