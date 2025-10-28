Лукашенко «протянул руку» Западу и назвал ему свои четыре предложения

В апреле Лукашенко призвал верить не «покаяниям» западных стран, а только делам. По его словам, это очень актуально в ситуации сегодня, «когда нам многое обещают, а делать не будут». «Поэтому только дела, только факты: вы — нам, мы — вам», — сказал белорусский президент.