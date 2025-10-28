В Конгрессе усомнились в легитимности указов Байдена, подписанных автопером

В докладе утверждается, что конгрессмены не смогли найти доказательств того, что Байден одобрил подписание нескольких указов, в том числе касающихся вопроса помилования осужденных. Они также отмечают, что, пока члены бывшей администрации Байдена не докажут, что тот одобрил эти документы, комитет «считает эти действия, авторизованные автопером, юридически ничтожными», а сами указы — нелегитимными.