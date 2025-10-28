В Конгрессе усомнились в легитимности указов Байдена, подписанных автопером

По ее данным, комитет завершил пятимесячное расследование и подготовил доклад. Поводом к расследованию были обвинения, выдвинутые нынешним хозяином Белого дома Дональдом Трампом и его союзниками в отношении сотрудников администрации Байдена, — они якобы злоупотребляли его ухудшившимся состояниям здоровья и использовали автоперо для подписания указов без ведома экс-президента.
В докладе утверждается, что конгрессмены не смогли найти доказательств того, что Байден одобрил подписание нескольких указов, в том числе касающихся вопроса помилования осужденных. Они также отмечают, что, пока члены бывшей администрации Байдена не докажут, что тот одобрил эти документы, комитет «считает эти действия, авторизованные автопером, юридически ничтожными», а сами указы — нелегитимными.
Комитет направил письмо генеральному прокурору Пэм Бонди, в котором попросил проверить каждый указ Байдена, чтобы убедиться, что экс-президент давал санкцию на их подписание. «Комитет просит вас изучить все указы, принятые администрацией Байдена, чтобы установить, были ли они должным образом одобрены президентом Соединенных Штатов», — пишет в письме Бонди председатель комитета Джеймс Комер от Республиканской партии.
Также генпрокурора просят изучить возможность провести расследование в отношении врача Байдена Кевина О’Коннора из-за возможного сокрытия информации о реальном состоянии здоровья экс-президента. О’Коннора звали на слушания в комитет, но он не стал отвечать на вопросы конгрессменов, сославшись на врачебную тайну. Политики просят принять в его отношении «дисциплинарные меры или лишить лицензии».
В рамках расследования комитет заслушал показания более десяти бывших сотрудников администрации Байдена. Сам Байден комментировал обвинения Трампа в интервью газете The New York Times в июле. Он напомнил, что автоперо использовали и другие президенты, в том числе сам Трамп.