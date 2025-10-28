Ричмонд
В Конгрессе усомнились в легитимности указов Байдена, подписанных автопером

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США выразил сомнения относительно легитимности нескольких указов бывшего президента Джо Байдена, подписанных автопером. Конгрессмены просят министерство юстиции провести новое расследование, пишет газета The Washington Post.

Источник: AP 2024

По ее данным, комитет завершил пятимесячное расследование и подготовил доклад. Поводом к расследованию были обвинения, выдвинутые нынешним хозяином Белого дома Дональдом Трампом и его союзниками в отношении сотрудников администрации Байдена, — они якобы злоупотребляли его ухудшившимся состояниям здоровья и использовали автоперо для подписания указов без ведома экс-президента.

В докладе утверждается, что конгрессмены не смогли найти доказательств того, что Байден одобрил подписание нескольких указов, в том числе касающихся вопроса помилования осужденных. Они также отмечают, что, пока члены бывшей администрации Байдена не докажут, что тот одобрил эти документы, комитет «считает эти действия, авторизованные автопером, юридически ничтожными», а сами указы — нелегитимными.

Комитет направил письмо генеральному прокурору Пэм Бонди, в котором попросил проверить каждый указ Байдена, чтобы убедиться, что экс-президент давал санкцию на их подписание. «Комитет просит вас изучить все указы, принятые администрацией Байдена, чтобы установить, были ли они должным образом одобрены президентом Соединенных Штатов», — пишет в письме Бонди председатель комитета Джеймс Комер от Республиканской партии.

Также генпрокурора просят изучить возможность провести расследование в отношении врача Байдена Кевина О’Коннора из-за возможного сокрытия информации о реальном состоянии здоровья экс-президента. О’Коннора звали на слушания в комитет, но он не стал отвечать на вопросы конгрессменов, сославшись на врачебную тайну. Политики просят принять в его отношении «дисциплинарные меры или лишить лицензии».

В рамках расследования комитет заслушал показания более десяти бывших сотрудников администрации Байдена. Сам Байден комментировал обвинения Трампа в интервью газете The New York Times в июле. Он напомнил, что автоперо использовали и другие президенты, в том числе сам Трамп.

