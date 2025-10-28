Песков об угрозах Литвы ограничить транзит: РФ обеспечит бесперебойную связь с Калининградской областью

В Кремле видели заявления Литвы о планах помешать транзиту в Калининград, но РФ обеспечит бесперебойную связь с регионом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Видели, безусловно, все эти заявления [литовской стороны]. Конечно же, мы будем обеспечивать бесперебойные коммуникации с Калининградом — с неотъемлемой частью Российской Федерации», — подчеркнул Песков.
Ранее с предложением ограничить транзит в Калининград выступил президент Литвы Гитанас Неуседа. Такие рассуждения появились на фоне регулярных сообщений о запуске метеозондов для переброски контрабандных сигарет из Белоруссии. При этом со стороны Калининградской области подобных происшествий зафиксировано не было.
В понедельник, 27 октября, Литва приостановила движение транспорта через пункты пропуска в Белоруссии. Их используют для проезда в Калининградскую область. Пока движение через «Мядининкай» и «Шальчининкай» закрыли до среды. Власти соседней республики обещают сделать исключение для транзита в регион, однако не ясно, будет ли оно распространяться на грузоперевозки.