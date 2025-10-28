Песков об угрозах Литвы ограничить транзит: РФ обеспечит бесперебойную связь с Калининградской областью

В понедельник, 27 октября, Литва приостановила движение транспорта через пункты пропуска в Белоруссии. Их используют для проезда в Калининградскую область. Пока движение через «Мядининкай» и «Шальчининкай» закрыли до среды. Власти соседней республики обещают сделать исключение для транзита в регион, однако не ясно, будет ли оно распространяться на грузоперевозки.