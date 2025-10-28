«Носит сугубо оборонительный характер». Лукашенко раскрыл детали Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства

Президент Беларуси Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил, что Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства носит оборонительный характер. Подробности пишет БелТА.
Глава государства уточнил, что, пописанный в 2024 году Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства предусматривает использование любых видов вооружений, включая ядерные.
— Для защиты! Еще раз подчеркиваю: этот шаг носит сугубо оборонительный характер и сделан в строгом соответствии с международным правом и положениями Договора о нераспространении ядерного оружия, — акцентировал внимание президент Беларуси.
Александр Лукашенко заметил: когда у страны исчезают надежные договорные основы безопасности, не работают меры доверия, то возрастает роль инструментов, в том числе и ядерного сдерживая.
По словам главы государства, нельзя обеспечить свою безопасность, если ее юридические и политические гарантии растоптаны.
— Если соседние страны стремятся так нарастить свой военный потенциал, чтобы он многократно превосходил твой собственный. И не стесняются в агрессивной риторике, — заявил президент Беларуси.
