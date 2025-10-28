Лавров: о продлении ДСНВ речи не идет

«Президент Трамп несколько раз позитивно отзывался об этой инициативе президента Путина. Так что, собственно говоря, мы рассчитываем, что эти позитивные отзывы воплотятся в какое-то официальное объявление», — сказал Сергей Лавров на пресс-конференции в Минске. «Администрация Трампа, надо отдать ей должное, выступает за диалог, считает, что это просто неотъемлемая обязанность держав, которые являются ядерными державами, тем более ведущими державами, такими как США и Россия», — подчеркнул министр.