Россия приветствует снятие санкций США с «Белавиа», заявил Лавров

МИНСК, 28 окт — РИА Новости. РФ приветствует снятие санкций США с «Белавиа», хотя оно и было ограниченным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам пленарного заседания высокого уровня третьей Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

Источник: © РИА Новости

«Мы всегда радуемся, когда незаконные действия пересматривают, и особенно когда их устраняют, чтобы они не мешали развитию естественного взаимовыгодного сотрудничества. Но вы почитайте повнимательней: снятие санкций с “Белавиа” — это лукавая история. Это очень ограниченное исключение из сохраняющегося режима санкций: и по дальности полетов, и по запчастям все остается в зависимости от американской стороны», — отметил он.

Лавров уточнил, что хотя в этой новости больше внешнего эффекта, Россия его все равно приветствует.

«Это движение в правильном направлении, но за этим все равно скрывается сохранение зависимости “Белавия”, ее авиационного парка от США», — заявил глава российского МИД.

Ранее в сентябре американский минфин выпустил генеральную лицензию, позволяющую проводить финансовые операции с белорусской авиакомпанией «Белавиа» и ее дочерними структурами. Лицензия не предусматривает разблокировку замороженных активов и не отменяет иных ограничений санкционного режима.

Директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Игорь Голуб на прошлой неделе заявил, что Минск надеется на скорую реализацию на практике решения о снятии США санкций с белорусской авиакомпании «Белавиа», рассчитывает на восстановление расчетов и на возобновление обслуживания своих самолетов. По его словам, белорусская сторона направила запросы о разъяснении нюансов банковского и технического обслуживания «Белавиа», ждет от контрагентов ответов.

