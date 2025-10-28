Россия приветствует снятие санкций США с «Белавиа», заявил Лавров

«Мы всегда радуемся, когда незаконные действия пересматривают, и особенно когда их устраняют, чтобы они не мешали развитию естественного взаимовыгодного сотрудничества. Но вы почитайте повнимательней: снятие санкций с “Белавиа” — это лукавая история. Это очень ограниченное исключение из сохраняющегося режима санкций: и по дальности полетов, и по запчастям все остается в зависимости от американской стороны», — отметил он.
Лавров уточнил, что хотя в этой новости больше внешнего эффекта, Россия его все равно приветствует.
«Это движение в правильном направлении, но за этим все равно скрывается сохранение зависимости “Белавия”, ее авиационного парка от США», — заявил глава российского МИД.
Ранее в сентябре американский минфин выпустил генеральную лицензию, позволяющую проводить финансовые операции с белорусской авиакомпанией «Белавиа» и ее дочерними структурами. Лицензия не предусматривает разблокировку замороженных активов и не отменяет иных ограничений санкционного режима.
Директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Игорь Голуб на прошлой неделе заявил, что Минск надеется на скорую реализацию на практике решения о снятии США санкций с белорусской авиакомпании «Белавиа», рассчитывает на восстановление расчетов и на возобновление обслуживания своих самолетов. По его словам, белорусская сторона направила запросы о разъяснении нюансов банковского и технического обслуживания «Белавиа», ждет от контрагентов ответов.