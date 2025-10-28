Анна Минькова возглавила медиагруппу «Кубань 24». Бывший вице-губернатор Краснодарского края стала гендиректором компании с 28 октября, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Напомним, ранее Анна Минькова сообщила о том, что покидает пост вице-губернатора. Она сообщила об этом решении в соцсетях, назвав его добровольным.
Анна Минькова родилась в поселке Тлюстенхабль Теучежского района Адыгеи. Окончила факультет журфак КубГУ и с 1999 года работала корреспондентом на ГТРК «Кубань».
С 2004 года Анна Минькова была советником главы администрации Краснодарского края. С 2005 по 2006 годы занимала должность заместителя начальника управления по связям с общественностью мэрии Краснодара.
С 2006 по 2011 Анна Минькова была первым замдиректора «Телерадиокомпании “НТК”. В марте 2011 года стала начальником управления информационной политики администрации Краснодарского края.
В июле 2014 года Анну Минькову назначили директором «Девятого канала», который позже был переименован в «Кубань 24». Вице-губернатором Краснодарского края по социальным вопросам она стала 28 апреля 2015 года. Воспитывает четверых детей.
Теперь пост вице-губернатора Краснодарского края по социальным вопросам будет занимать Александр Руденко. Ранее он руководил медиагруппой «Кубань 24». О назначении Александра Руденко на должность замглавы региона стало известно 28 октября.