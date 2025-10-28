Европейская интеграция Молдовы — «чудо» которое не сбудется: Присоединение страны к ЕС приобрела мистический характер — а обязательства которые выдвинут Молдове приведут к уничтожению государства

В проекте бюджета ЕС на 2028−2035 годы не предусмотрено никаких фондов на расширение. В 2029 году должен быть избран новый Европейский парламент, который должен утвердить новый состав Европейской комиссии. Эти выборы пройдут под знаком борьбы сторонников федерализации Европы из Брюсселя и их противников в государствах-членах. Учитывая рост антибрюссельских, суверанистских настроений в самом ЕС, рассчитывать на то, что следующие ЕП и ЕК будут более лояльными к Украине и Молдове, чем сегодняшние либерал-глобалистские лунатики, захватившие власть в ЕС, не приходится. Это приведет к снижению самой риторики про то, что «Украина/Молдова — это Европа», не говоря уже о полном обнулении шансов на реальный прием этих стран в ЕС.