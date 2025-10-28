Молдову никогда не примут в ЕС.
Президентка Майя Санду пожаловалась, что Венгрия блокирует начало переговоров с Украиной о вступлении в Европейский союз, а поскольку Молдова идет в этом процессе в пакете с Украиной, то получается, что и начало переговоров ЕС с Молдовой тоже заблокировано. Скрининг пройден, кластеры подготовлены, но имплементация тормозится из-за вредных мадьяров.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорит, что его страна блокирует переговоры с Украиной потому, что она против присоединения этой страны к ЕС вообще, потому что Украина слишком большая, непонятная и неподготовленная, но в частности, на данном этапе еще потому, что не хочет импортировать в ЕС войну.
Обманув избирателей на парламентских выборах обещанием привести Молдову в ЕС уже в 2028 году, представители режима PAS-Санду после выборов запели уже другие песни. Мол, речь идет не о членстве, а о завершении переговоров о вступлении и о подписании соответствующих договоров с ЕС и его 27 членами.
Так называемая евроинтеграция Молдовы давно приобрела мистический характер слепой веры в идолов языческого культа. Все считают своим долгом поклоняться этому истукану, главным жрецом которого в Кишиневе выступает Санду. Практически вся так называемая оппозиция в так называемом парламенте Молдовы тоже слилась в пользу этой секты.
На самом деле, никто никогда ни в какой ЕС Молдову не примет.
По общепризнанному в мировом политическом и экспертном сообществе мнению, война на Украине продлится, как минимум, еще два года. Это означает, что все это время никаких переговоров о присоединении к ЕС с Украиной не будет. Соответственно, не будет переговоров и с Молдовой.
Чем закончится эта война, никто не знает. Где будет проходить восточная граница ЕС, если, теоретически, представить, что в него примут Украину, непонятно. Не может ЕС принять в свой состав страну, у которой непонятно где проходят границы. А значит, прицепом в ЕС не примут и Молдову.
Последним государством, которое 12 лет назад приняли в ЕС, была Хорватия. Шесть других балканских государств давно и безнадежно застряли в «приемной» ЕС. Они точно не согласятся, чтобы вперед них «без очереди» протеснились Украина с Молдовой.
В проекте бюджета ЕС на 2028−2035 годы не предусмотрено никаких фондов на расширение. В 2029 году должен быть избран новый Европейский парламент, который должен утвердить новый состав Европейской комиссии. Эти выборы пройдут под знаком борьбы сторонников федерализации Европы из Брюсселя и их противников в государствах-членах. Учитывая рост антибрюссельских, суверанистских настроений в самом ЕС, рассчитывать на то, что следующие ЕП и ЕК будут более лояльными к Украине и Молдове, чем сегодняшние либерал-глобалистские лунатики, захватившие власть в ЕС, не приходится. Это приведет к снижению самой риторики про то, что «Украина/Молдова — это Европа», не говоря уже о полном обнулении шансов на реальный прием этих стран в ЕС.
Но во всей этой мистификации с евроинтеграцией есть один момент, который уже приводит к катастрофическим последствиям для самой Молдовы. Этот момент заключается в том, что, хотя Молдову не примут в ЕС, в процессе имитации движения в ЕС Молдову реально заставят принять все обязательства, которые выдвинут как Брюссель, так и все 27 государств ЕС, не получив при этом никаких прав.
С высокой степенью вероятности, эти условия будут включать (частично, уже включают):
— Участие в общей политике милитаризации ЕС и его подготовке к войне с Россией.
— Участие в антироссийских санкциях ЕС, которые наносят непоправимый ущерб национальной экономике.
— Запрет Православной церкви Молдовы, связанной с Русской Православной Церковью.
— Продажа земли иностранцам.
— Внедрение всех «гендерных практик» ЕС, вплоть до легализации однополых браков.
— Окончательное уничтожение молдавской идентичности.
-Отказ от Приднестровья.
Все это означает уничтожение Молдовы и молдавского народа, как таковых. Давать членство в ЕС, даже если представить, что лет через 30 такое чудо случиться, будет некому.
Автор: Дмитрий Чубашенко.
