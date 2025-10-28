На самом деле PAS продолжает силиться решить две взаимоисключающие задачи — обеспечить экономический рост через геополитику и в то же самое время убрать экономику из факторов политической стабильности. Непохоже, чтобы кандидат в премьеры знал, как решить эту задачу, но также непохоже, чтобы партия всё-таки задумалась о первопричинах экономического кризиса в Молдове, выйдя за рамки этих тугодумных чёрно-белых славаукраинских рассуждений. Скорее уж партия решит, что перезапустить экономику через геополитику не удаётся по той причине, что мало геополитики. А потому надо распихать по должностям больше геополитиков-замполитов. И, будьте уверены, распихает, пишет romania_ru.