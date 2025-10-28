Пока премьер никого не предложил в состав кабмина Молдовы: Немного об особенностях назначения министров в эпоху евроинтеграции с бессарабской спецификой

Политики продолжают обсуждать новый состав правительства.
— Конечно, есть персоны [предложенные партией], не в большей степени, но он тот, кто выбирает команду, хоть мы делаем рекомендации.
— Но сколько у него [Александра Мунтяну] независимости?
— У него достаточно независимости.
Признаться, пока мы не видим вообще ни одного назначения, сделанного непосредственно кандидатом на пост премьер-министра. То, что экономический блок был отправлен гулять — так это было очевидным, когда стало понятно, что и в 2025-м году экономический рост будет условным и с политической точки зрения тут надо было что-то делать. Но назначить вместо ушедших министром недоушедших чиновников или псевдоэкспертов — идея не самая разумная.
На самом деле PAS продолжает силиться решить две взаимоисключающие задачи — обеспечить экономический рост через геополитику и в то же самое время убрать экономику из факторов политической стабильности. Непохоже, чтобы кандидат в премьеры знал, как решить эту задачу, но также непохоже, чтобы партия всё-таки задумалась о первопричинах экономического кризиса в Молдове, выйдя за рамки этих тугодумных чёрно-белых славаукраинских рассуждений. Скорее уж партия решит, что перезапустить экономику через геополитику не удаётся по той причине, что мало геополитики. А потому надо распихать по должностям больше геополитиков-замполитов. И, будьте уверены, распихает, пишет romania_ru.