Bloomberg: Трамп подталкивает страны Персидского залива «заплатить» за восстановление Газы

Публичное заявление американского лидера, видимо, решило для него самого вопрос, как найти 70 млрд долларов, которые, по оценкам ООН, необходимы для восстановления сектора Газа, разрушенного в результате двухлетней военной кампании Израиля против ХАМАС, говорится в статье.
У этих трех стран есть определенные сомнения в отношении безусловного финансирования восстановления пострадавшей территории: первые две недели хрупкого перемирия не убедили их в том, что Израиль будет соблюдать условия соглашения о прекращении огня, а ХАМАС решится на разоружение. К тому же у каждой из стран есть собственные ограничения, которые могут помешать им участвовать в финансировании Газы, пишет Bloomberg.
Саудовская Аравия в качестве аргумента указывает на снижение цен на нефть в этом году более чем на 10%. Такая динамика привела к сокращению королевством нескольких крупных проектов, связанных с планом экономических преобразований наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. Кроме того, Саудовская Аравия прекратила давнюю традицию предоставления грантов.
Эр-Рияд испытывает аллергию на выписывание незаполненных чеков, учитывая десятилетия коррупции и злоупотреблений со стороны получателей по всему арабскому и мусульманскому миру.
Саудовская Аравия, предположительно, призовет «проявить щедрость» другие государства Персидского залива, такие как Катар, ОАЭ и Кувейт, которые, по ее мнению, обладают большей ликвидностью, чтобы обеспечить львиную долю финансирования сектора Газа.
Что касается ОАЭ, то Абу-Даби не выделит средства Газе до тех пор, пока не увидит «политическую ясность», оперативные меры по обеспечению безопасности на местах и тенденцию к созданию Государства Палестина, заявил Анвар Гаргаш, дипломатический советник президента ОАЭ.
Катар, который более десяти лет принимал представителей ХАМАС в Дохе и остается ключевым посредником в мирных переговорах по Газе, прежде чем вкладывать какие-либо деньги в восстановление территории, намерен убедиться, что Израиль выполнит свою часть мирного соглашения. Тем не менее именно к Дохе обратится Трамп за предоставлением значительной части финансирования для восстановления Газы, считает Фирас Максад, управляющий директор по Ближнему Востоку и Северной Африке в Eurasia Group.
В ноябре в Египте состоится международная конференция, посвященная восстановлению Газы, и страны Персидского залива намерены выдвинуть вопрос финансирования реконструкции на первый план, пишет в заключение Bloomberg.