Bloomberg: Трамп подталкивает страны Персидского залива «заплатить» за восстановление Газы

Когда президент США Дональд Трамп в октябре выступал в израильском кнессете, он заранее поблагодарил «арабские и мусульманские страны» за то, что они пообещали выделить «огромные суммы денег» на восстановление разрушенной Газы. Но позже выяснилось, что эти страны противятся желанию Трампа, сообщает агентство Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Публичное заявление американского лидера, видимо, решило для него самого вопрос, как найти 70 млрд долларов, которые, по оценкам ООН, необходимы для восстановления сектора Газа, разрушенного в результате двухлетней военной кампании Израиля против ХАМАС, говорится в статье.

Но убедить такие страны, как Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ, «раскошелиться» будет не так просто, как предполагал Трамп, отмечает Bloomberg.

У этих трех стран есть определенные сомнения в отношении безусловного финансирования восстановления пострадавшей территории: первые две недели хрупкого перемирия не убедили их в том, что Израиль будет соблюдать условия соглашения о прекращении огня, а ХАМАС решится на разоружение. К тому же у каждой из стран есть собственные ограничения, которые могут помешать им участвовать в финансировании Газы, пишет Bloomberg.

Саудовская Аравия в качестве аргумента указывает на снижение цен на нефть в этом году более чем на 10%. Такая динамика привела к сокращению королевством нескольких крупных проектов, связанных с планом экономических преобразований наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. Кроме того, Саудовская Аравия прекратила давнюю традицию предоставления грантов.

Эр-Рияд испытывает аллергию на выписывание незаполненных чеков, учитывая десятилетия коррупции и злоупотреблений со стороны получателей по всему арабскому и мусульманскому миру.

Али Шихаби
саудовский писатель и комментатор, близкий к королевскому двору

Саудовская Аравия, предположительно, призовет «проявить щедрость» другие государства Персидского залива, такие как Катар, ОАЭ и Кувейт, которые, по ее мнению, обладают большей ликвидностью, чтобы обеспечить львиную долю финансирования сектора Газа.

Что касается ОАЭ, то Абу-Даби не выделит средства Газе до тех пор, пока не увидит «политическую ясность», оперативные меры по обеспечению безопасности на местах и тенденцию к созданию Государства Палестина, заявил Анвар Гаргаш, дипломатический советник президента ОАЭ.

По словам высокопоставленного чиновника, Абу-Даби хочет сначала добиться полного разоружения ХАМАС и исключения группировки из любой будущей Палестинской администрации.

Катар, который более десяти лет принимал представителей ХАМАС в Дохе и остается ключевым посредником в мирных переговорах по Газе, прежде чем вкладывать какие-либо деньги в восстановление территории, намерен убедиться, что Израиль выполнит свою часть мирного соглашения. Тем не менее именно к Дохе обратится Трамп за предоставлением значительной части финансирования для восстановления Газы, считает Фирас Максад, управляющий директор по Ближнему Востоку и Северной Африке в Eurasia Group.

В ноябре в Египте состоится международная конференция, посвященная восстановлению Газы, и страны Персидского залива намерены выдвинуть вопрос финансирования реконструкции на первый план, пишет в заключение Bloomberg.

