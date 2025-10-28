Bloomberg: Трамп подталкивает страны Персидского залива «заплатить» за восстановление Газы

У этих трех стран есть определенные сомнения в отношении безусловного финансирования восстановления пострадавшей территории: первые две недели хрупкого перемирия не убедили их в том, что Израиль будет соблюдать условия соглашения о прекращении огня, а ХАМАС решится на разоружение. К тому же у каждой из стран есть собственные ограничения, которые могут помешать им участвовать в финансировании Газы, пишет Bloomberg.