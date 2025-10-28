Ричмонд
Лукашенко высказался о несостоятельности Мюнхенской конференции по безопасности

Лукашенко заявил о несостоятельности площадки Мюнхенской конференции по безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности во вторник, 28 октября, высказался о несостоятельности Мюнхенской конференции по безопасности. Подробности приводит БелТА.

Александр Лукашенко уточнил, что с каждым годом Минская конференция по безопасности становится все более востребованной, сумев занять свое место календаре международных событий. В 2025 году в ней принимают участие 48 стран (в 2024 году — 38).

— Почему? Где еще открыто и честно обсуждать фундаментальные вопросы безопасности на нашем общем континенте? В Мюнхене? Возможно, — отметил глава государства.

Президент Беларуси заявил, что в Мюнхене хотят видеть, слышать лишь тех, кто прошел через «идеологическое сито».

— В чем нас упрекают. Была бы их воля, в следующем году, наверное (исходя из того, что мы видели на прошлой конференции), и американцев бы туда не пустили, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства пояснил: вдруг американы вновь скажут правду про «европейский сад». Речь идет про иждивенчество, лицемерие, утраченные ценности, двойные стандарты, цензуру. По его словам, в соседних и ряде стран Запада боятся, как огня, что на площадке в Минске прозвучит альтернативная точка зрения.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал размещение комплекса «Орешник» в Беларуси ответной мерой.

Тем временем Лукашенко назвал условие, чтобы разговоры об «Орешнике» прекратились.

Кроме того, Лукашенко высказался об ухудшении отношений с Западом: «Мы не считаем себя виноватыми».

Также глава государства заявил, что Беларусь протягивает руку Западу, но это не рука просящего.

