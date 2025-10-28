Ричмонд
Назначенный кандидат в премьеры представил команду министров и программу правительства

Александру Мунтяну завершил формирование кабинета министров, который он планирует возглавить.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Назначенный кандидат в премьер-министры Александру Мунтяну представил команду министров своего возможного кабинета, а также программу деятельности правительства.

«Это команда, с которой я пойду в парламент, чтобы запросить вотум доверия депутатов. Наша приоритетная задача — обеспечить экономический рост вместе с профессиональной правительственной командой, которая позаботится о том, чтобы Республика Молдова была готова к вступлению в ЕС в ближайшие годы», — написал Мунтяну в соцсети.

Свои посты сохранили вице-премьер по реинтеграции Кристина Герасимов, министры инфраструктуры Владимир Боля, иностранных дел Михай Попшой, образования Дан Перчун, сельского хозяйства Людмила Катлабуга, внутренних дел Даниела Мисаил-Никитин, энергетики Дорин Жунгиету, обороны Анатолие Носатый.

Новыми министрами в кабмине Мунтяну будут Валериу Киверь, бывший посол Молдовы на Украине, — он займет пост вице-премьера по реинтеграции. Еужениу Осмокеску, программный менеджер International Finance Corporation, входящей в группу Всемирного банка, будет министром экономического развития и цифровизации. Андриан Гаврилицэ, бывший советник премьера Кирилла Габурича, займет кресло министра финансов. Министр труда и соцзащиты — Наталья Плугару, эксперт по социальным политикам. Министерство окружающей среды возглавит экс-госсекретарь этого ведомства Георге Хаждер. Министерство здравоохранения может возглавить ректор Медуниверситета Эмиль Чебан, Министерство юстиции — генсек МВД Владислав Кожухарь, а Министерство культуры — журналист и медиаменеджер Кристиан Жардан.

Напомним, в четверг, 23 октября, партия «Действие и солидарность» (PAS) в ходе заседания национального политического совета единогласно одобрила кандидатуру Александра Мунтяну на пост премьер-министра Молдовы, сообщил председатель политформирования Игорь Гросу. В пятницу, 24 октября, депутаты от фракции PAS в парламенте представили его кандидатуру президенту Майе Санду. В тот же день глава государства подписала указ о выдвижении Мунтяну.

При этом более чем за неделю до этого Гросу заранее объявил о выдвижении Мунтяну в качестве кандидата в премьеры от партии PAS. Это решение последовало после того, как глава предыдущего кабмина Дорин Речан объявил о своем уходе из политики.

Теперь Мунтяну должен получить большинство голосов депутатов парламента.

Согласно Конституции Республики Молдова, президент назначает кандидата на должность премьер-министра после консультаций с парламентскими фракциями, а предложенный кандидат формирует состав правительства и запрашивает вотум доверия парламента.

