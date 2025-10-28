Лукашенко: оснований с оптимизмом смотреть в будущее евразийской безопасности нет

Президент Беларуси Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности во вторник, 28 октября, сказал, что оснований для оптимизма в евразийской безопасности нет. Подробности приводит БелТА.
— Мы очень хотим с оптимизмом смотреть в будущее европейской и, шире, евразийской безопасности. Но фактические процессы и явления, которые мы наблюдаем, пока не дают для этого серьезных оснований. Скорее — наоборот, — заметил глава государства.
По словам президента Беларуси, не раз белорусская сторона предупреждала о том, что нельзя безнаказанно делить общее пространство доверия. Он акцентировал внимание на том, что теперь всем приходится пожинать плоды подобной близорукой политики.
Александр Лукашенко заявил, что рушатся межгосударственные мосты, которые создавались десятилетиями. Он добавил, что исчезают рынки, которые кормили целые регионы. Кроме того, заметил президент Беларуси, рвутся межчеловеческие связи, казавшиеся прочнее разногласий политиков.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался об ухудшении отношений с Западом: «Мы не считаем себя виноватыми».
Кроме того, Лукашенко сказал про готовность обсуждать глобальную сделку с США и Европой: «Подход президента Трампа “все на все”.
Тем временем Лукашенко назвал условие, чтобы разговоры об «Орешнике» прекратились.