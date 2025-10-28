Британские военные провели учения с роботами у границ России

Для британской армии эти учения, в ходе которых солдаты удерживали оборонительные рубежи и устраивали засады совместно с роботами против условного противника, роль которых исполняли канадские военные, являются не просто испытанием новых инструментов, а «подготовкой к следующей войне», говорится в статье. Среди проблем, которые выявили эти учения, — сложности работы в условиях подавления GPS, а также на лесистой и болотной местности. Для отработки этих навыков в будущем учения также проведут в Финляндии.