Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, как задать вопрос на Прямую линию с Радием Хабировым

11 ноября в 19:00 в прямом эфире основных СМИ республики, в социальных сетях руководителя региона состоится ежегодная Прямая линия с Главой Башкортостана Радием Хабировым.

Источник: пресс-служба / Главы РБ

Задать свой вопрос руководителю региона можно:

✅ в специальном разделе на сайте Главы Башкортостана: vopros.glavarb.ru.

✅ через чат-бот в национальном мессенджере MAX: max.ru/glavarb_pl_bot

✅ через чат-бот «Телеграм»: t.me/glavarb_pl_bot.

✅ с помощью чат-бота «ВКонтакте»: vk.me/glavarb_pl_bot.

✅ через чат-бот в «Одноклассниках»: ok.ru/group/70000042373707/messages.

✅ через сервис «Госуслуги. Решаем вместе»: pos.gosuslugi.ru/lkp/direct-line/10441/

Если вы планируете записать видеовопрос, внимательно изучите рекомендации:

— В начале видео назовите свои фамилию, имя и отчество, село или город, район, а затем задайте вопрос.

— Длительность видео не должна превышать 1 минуты, если вы загружаете его с помощью мобильного приложения. При загрузке через ПК размер видео должен быть не более 10 мегабайт.

— Снимайте видео в светлом помещении. Лицо человека, который задает вопрос, должно быть отчетливо видно, на нем не должно быть резких теней.

— Не снимайте против света — за человеком, который задает вопрос, не должно быть окна, лампы, других мощных источников света.

— Камеру во время съёмок держите горизонтально, не двигайте ее. Зафиксируйте устройство так, чтобы оно не тряслось.

— Если вы снимаете видео в режиме селфи на фронтальную камеру телефона, устройство также держите горизонтально.

— Если вы записываете видео на улице, убедитесь, что вас хорошо слышно. По возможности используйте микрофон.

— Если вопрос задает группа людей, убедитесь, что лица всех участников видно на экране и всех хорошо слышно.

— Снимайте одним планом и не монтируйте видео перед отправкой.

— Не накладывайте музыку на видео. Запишите свой вопрос так, чтобы не было посторонних звуков.

— В конце видео обязательно скажите, что это вопрос для Прямой линии с Радием Хабировым.

Видеовопросы на Прямую линию с Главой Башкортостана принимаются до 19:00 10 ноября 2025 года.

Как сообщал Башинформ, в прошлом году поступило почти 9 тысяч обращений от жителей республики и больше половины из них во время прямого эфира.