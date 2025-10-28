Mash: 4 тысячи бойцов ВСУ может смыть из-за атак на Белгородское водохранилище

«Много людей серьезно пострадают за удар ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища. Нет большего позора для военного, чем атаковать мирных граждан. Я знаю, что они очень серьезно пожалеют об этом. Это уже не в первый раз. ВС РФ на такие вещи отвечают с особой жесткостью. Пусть готовятся к смерти. А лучше пусть сразу ползут к кладбищу».