Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Молдовы Александру Мунтяну представил новую старую команду: Кто займет кресла в правительстве ПАС — ПОЛНЫЙ список

Мунтяну идет в парламент просить доверие депутатов.

Источник: Комсомольская правда

Премьер Александру Мунтяну представил новую старую команду.

Александр Мунтяну идет в парламент просить доверие депутатов.

Но внимание на кадры:

МВД, оборона, образование, инфраструктура, сельское хозяйство, МИД, евроинтеграция, энергетика — почти без изменений.

Министр соцразвития и труда, известный своими «яркими» методами, теперь становится генсеком правительства.

И так, из прошлого правительства на своих местах могут остаться:

— министр энергетики Дорин Жунгиету.

— министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля.

— глава МИД Михай Попшой.

— министр образования Дан Перчун.

— министр сельского хозяйства Людмила Катлабуга.

— министр внутренних дел Даниела Мисаил-Никитин.

— министр обороны Анатолие Носатый.

— вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимов.

Министром здравоохранения может стать ректор медицинского университета Эмиль Чебан, министром юстиции — генеральный секретарь МВД Владислав Кожухарь, министром культуры — журналист Кристиан Жардан, вице-премьером по вопросам реинтеграции — бывший посол Молдовы в Украине Валериу Киверь, министром экономического развития и цифровизации — эксперт в области экономического развития и реформ Еуджен Осмокеску, министром финансов — специалист в сфере экономики Андриан Гаврилицэ.

Наталья Плугару, эксперт в сфере социальной политики и защиты уязвимых групп населения, предложена на должность министра труда и социальной защиты. Георге Хайдера, который сейчас занимает пост государственного секретаря министерства окружающей среды, выдвинули на должность министра окружающей среды.

.

Те же яйца только в профиль: новое правительство выглядит как старая команда в новом костюме.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Чем больше власть печется о безопасности, тем кошмарнее жить: Почему за 4 года Молдова вошла в топ самых опасных стран Европы.

Молдова при власти ПАС стала одной из самых опасных стран Европы (далее…).

Между Ямайкой и Ганой: Уровень коррупции и преступности в Молдове зашкаливает, а полиция охотится на мифических «агентов Кремля».

По уровню коррупции в мире Молдова заняла 43 место — между Ямайкой и африканской Ганой (далее…).

Евроинтеграция с железным занавесом: Граждан Молдовы с трудом пускают в страны ЕС, на границах особо тщательно обыскивают и оскорбляют.

Граждан Молдовы имеющие только молдавский паспорт, уже сейчас подвергают жесткой проверке на любой границе ЕС (далее…).