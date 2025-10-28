Премьер Молдовы Александру Мунтяну представил новую старую команду: Кто займет кресла в правительстве ПАС — ПОЛНЫЙ список

Премьер Александру Мунтяну представил новую старую команду.
Александр Мунтяну идет в парламент просить доверие депутатов.
Но внимание на кадры:
Министр соцразвития и труда, известный своими «яркими» методами, теперь становится генсеком правительства.
И так, из прошлого правительства на своих местах могут остаться:
— министр энергетики Дорин Жунгиету.
— министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля.
— глава МИД Михай Попшой.
— министр образования Дан Перчун.
— министр сельского хозяйства Людмила Катлабуга.
— министр внутренних дел Даниела Мисаил-Никитин.
— министр обороны Анатолие Носатый.
— вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимов.
Министром здравоохранения может стать ректор медицинского университета Эмиль Чебан, министром юстиции — генеральный секретарь МВД Владислав Кожухарь, министром культуры — журналист Кристиан Жардан, вице-премьером по вопросам реинтеграции — бывший посол Молдовы в Украине Валериу Киверь, министром экономического развития и цифровизации — эксперт в области экономического развития и реформ Еуджен Осмокеску, министром финансов — специалист в сфере экономики Андриан Гаврилицэ.
Наталья Плугару, эксперт в сфере социальной политики и защиты уязвимых групп населения, предложена на должность министра труда и социальной защиты. Георге Хайдера, который сейчас занимает пост государственного секретаря министерства окружающей среды, выдвинули на должность министра окружающей среды.
.
Те же яйца только в профиль: новое правительство выглядит как старая команда в новом костюме.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Чем больше власть печется о безопасности, тем кошмарнее жить: Почему за 4 года Молдова вошла в топ самых опасных стран Европы.
Молдова при власти ПАС стала одной из самых опасных стран Европы (далее…).
Между Ямайкой и Ганой: Уровень коррупции и преступности в Молдове зашкаливает, а полиция охотится на мифических «агентов Кремля».
По уровню коррупции в мире Молдова заняла 43 место — между Ямайкой и африканской Ганой (далее…).
Евроинтеграция с железным занавесом: Граждан Молдовы с трудом пускают в страны ЕС, на границах особо тщательно обыскивают и оскорбляют.
Граждан Молдовы имеющие только молдавский паспорт, уже сейчас подвергают жесткой проверке на любой границе ЕС (далее…).