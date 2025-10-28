Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия и Мьянма договорились о безвизовом режиме

Россия и Мьянма заключили соглашение о полной отмене визового режима для взаимных поездок граждан. Документ 28 октября подписали министры иностранных дел Сергей Лавров и Тан Све на полях Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

Источник: РИА "Новости"

«Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров и министр иностранных дел Республики Союз Мьянма Тан Све подписывают соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан России и Мьянмы», — приводит текст сообщения ТАСС.

Согласно соглашению, граждане обеих стран смогут находиться на территории государства-партнера до 30 дней без виз с туристическими или деловыми целями. Также подписан план консультаций между внешнеполитическими ведомствами на 2025−2027 годы.

Ранее, стало известно, что с 15 сентября Китай введет безвизовый режим для граждан РФ с обычным загранпаспортом до 30 дней. Об этом 2 сентября заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше