Россия и Мьянма договорились о безвизовом режиме

«Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров и министр иностранных дел Республики Союз Мьянма Тан Све подписывают соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан России и Мьянмы», — приводит текст сообщения ТАСС.
Согласно соглашению, граждане обеих стран смогут находиться на территории государства-партнера до 30 дней без виз с туристическими или деловыми целями. Также подписан план консультаций между внешнеполитическими ведомствами на 2025−2027 годы.
Ранее, стало известно, что с 15 сентября Китай введет безвизовый режим для граждан РФ с обычным загранпаспортом до 30 дней. Об этом 2 сентября заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.