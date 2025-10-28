ГД приняла закон о сборах резервистов для защиты важных объектов

Документ на рассмотрение палаты парламента внесло правительство РФ. Действие закона будет распространяться исключительно на тех граждан, которые добровольно заключили контракт о пребывании в резерве. Как ранее пояснял начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, в рамках законопроекта «ни о какой мобилизации речь не идет». На сборы планируется привлекать «наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан», которые заключили контракт о пребывании в резерве.