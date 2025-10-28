СМИ рассказали, какие трудности возникли у военных на учениях НАТО в Латвии

По данным Блумберг, учения Forest Guardian («Лесной страж») прошли в октябре в Латвии с участием британских, латвийских и канадских военных. Среди прочего, солдаты отрабатывали удержание линий обороны и организацию засад при помощи БПЛА и роботов.
«Латвия и Финляндия представляют собой “географический вызов”, с которым, как мне кажется, британской армии не приходилось сталкиваться в последние 50−60 лет», — говорится в материале агентства.
По данным Блумберг, некоторое оборудование с трудом работает в условиях латвийских болот и лесов. Кроме того, после Латвии часть 11-й бригады будет передислоцирована в Финляндию, также известную густыми лесами, болотами и озерами. Отмечается, что подобная местность труднопроходима для роботов, для танков и прочего бронированного транспорта.
Кроме того, как передает агентство, солдаты также сталкиваются с другими, более мелкими трудностями: многие военные в первый раз работали с платформой Cobalt, а также дистанционно управляемыми БПЛА и транспортом. Сложности также представляло глушение сигнала GPS.
В марте в Литве погибли четверо американских солдат, которые пропали без вести во время выполнения задания по ремонту и буксировке поврежденной техники. Они проходили учения на крупном полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса в городе Пабраде. Через сутки после того, как армия США сообщила об их исчезновении, их транспортное средство было найдено затопленным в болоте.
Финляндия, которая в 2023 году стала государством-членом НАТО, неоднократно пыталась обвинить Россию в причастности к сбоям в работе GPS. С аналогичными заявлениями выступали и власти прибалтийских государств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вопрос о якобы подавлении Россией сигнала GPS над территориями стран Прибалтики стоит направить в министерство транспорта РФ, поскольку он связан с российской авиационной безопасностью.