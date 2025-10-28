SCMP: американский политолог предсказал будущие отношения США и Китая и исход конфликта на Украине

Многополярный мир
По его словам, это связно с тем, что США «увязли» на Ближнем Востоке и в конфликте на Украине, поэтому Вашингтон не сможет, как намеревался, переключиться на Азиатско-Тихоокеанский регион. Китай, в свою очередь, испытывает серьезные экономические и политические проблемы и не стремится к прямой конфронтации и даже открытому соперничеству с Америкой. Поэтому обе страны заинтересованы в относительно мирной обстановке в Индо-Тихоокеанском регионе, считает политолог.
При этом он подчеркивает, что в мире сохранится многополярный порядок, который сложился, на его взгляд, с 2017 года. Как полагает Миршаймер, сильнейшей державой останутся США, хотя экономическая мощь Китая, которая трансформируется в военную, становится сопоставимой с американской.
Россия, на его взгляд, будет «слабейшей в тройке великих держав». Миршаймер подчеркивает, что в международной системе каждое государство стремится выжить, а лучший способ выжить — быть сильным. По его словам, китайцы хорошо усвоили этот урок в эпоху «национального унижения».
Проблемные точки
По словам эксперта, Пекин не только оказывает влияние на действующие международные институты, такие как ООН, ВТО и прочие, но и активно создает свои собственные — инициативу «Один пояс, один путь», Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и БРИКС. С их помощью он продолжит бороться за власть и мировое влияние.
Китай хочет стать доминирующей силой в Восточной Азии, такой же, какой США являются в Западном полушарии. Но Пекин заинтересован в расширении своего влияния и в мире, поэтому так же, как США, Китай создает мощный военно-морской флот.
Однако он подчеркнул, что в будущем этот конфликт неизбежен.
Еще одной проблемной точкой для двух стран остается Южно-Китайское море. Пекин и Вашингтон по-разному смотрят на то, кто должен его контролировать: в Китае говорят о том, что море принадлежит им, а американцы считают его международными водами. К тому же США раздражает усиление китайского ВМФ.
Инстинкты Трампа
Миршаймер отметил, что президент США Дональд Трамп обладает хорошими инстинктами в международных отношениях. По мнению эксперта, лучшим примером этого служит то, что в свой первый президентский срок Трамп прекратил сотрудничество с Пекином, которое позволило Китаю превратиться в сверхдержаву и положить конец однополярности.
Так, он сомневается, что Трамп сможет добиться прочного мира в Газе, хотя сейчас он пытается пресечь геноцид, который до этого несколько месяцев поддерживал.
Конфликт на Украине
Также «блестящая интуиция» главы Белого дома пока не привела к практическим результатам на Украине. Миршаймер напоминает, что еще до возвращения в Белый дом Трамп сопротивлялся конфликту на Украине и был заинтересован в улучшении отношений с Кремлем, однако он до сих пор не смог остановить конфликт.
Во-первых, Россия, на его взгляд, гораздо слабее Советского Союза на пике его расцвета, поэтому не может претендовать на доминирующую роль в Европе, как Китай в Восточной Азии. Во-вторых, агрессивные действия Вашингтона и поддержка Украины со стороны США «подтолкнула Москву в объятия Пекина». Это, по словам политолога, стало «подарком» для него: США благодаря конфликту на Украине отвлекаются от Китая, а Пекин тем временем сближается с Москвой.
На его взгляд, конфликт закончится «довольно скоро» и РФ одержит победу, поскольку имеет значительное преимущество в людских ресурсах и огневой мощи. В итоге Украина, по мнению американского политолога, превратится в «неполноценное государство», а Россия будет заинтересована в том, чтобы она оставалась «недогосударством» и не смогла вступить ни в НАТО, ни в ЕС.
Европа
Первая — плохие отношения с Россией, которые лишают ЕС дешевых энергоносителей и наносят урон его экономике. Вторая — потенциальный вывод американских войск. США, как утверждает эксперт, действуют в Европе как миротворец и арбитр, и Европе спокойно живется под их зонтиком безопасности, поэтому они так страшатся сокращения американского контингента. При этом Миршаймер не исключил, что эти проблемы подтолкнут Европу к сближению с Китаем, что выгодно обеим сторонам. Он считает, что со временем, независимо от того, что происходит на Украине, между ЕС и Китаем могут сложиться глубокие экономические отношения.