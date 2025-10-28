SCMP: американский политолог предсказал будущие отношения США и Китая и исход конфликта на Украине

По его словам, это связно с тем, что США «увязли» на Ближнем Востоке и в конфликте на Украине, поэтому Вашингтон не сможет, как намеревался, переключиться на Азиатско-Тихоокеанский регион. Китай, в свою очередь, испытывает серьезные экономические и политические проблемы и не стремится к прямой конфронтации и даже открытому соперничеству с Америкой. Поэтому обе страны заинтересованы в относительно мирной обстановке в Индо-Тихоокеанском регионе, считает политолог.