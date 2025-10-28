Лукашенко назвал условие приостановки размещения «Орешника» в Белоруссии

«Когда не разговариваем, война ближе. Нам нужен этот диалог. ~Нам нужно остановить гонку вооружений~. Мы все говорим: “Нет-нет, мы не будем в нее втянуты”. Но мы уже давно втянулись в эту гонку вооружений. И видя, какой сегодня мир, государства последние деньги будут тратить, чтобы обеспечить свою безопасность».