Лукашенко пошутил во время встречи с Лавровым на конференции в Минске

МИНСК, 28 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полях Минской международной конференции по евразийской безопасности пообщался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Видеофрагмент, как Лукашенко жмёт руки и кратко общается с высокопоставленными гостями форума, опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого».
В частности, глава белорусского государства подошел к Лаврову и главе МИД Венгрии Петеру Сийярто.
«Не против, если я его (Лаврова — ред.) оторву на минуту? Мы всегда спорим с ним, когда он приезжает, как старые знакомые», — сказал Лукашенко, обращаясь к венгерскому министру и уводя в сторону Лаврова.