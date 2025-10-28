Ричмонд
В Госдуме раскрыли преимущества от закона о круглогодичном призыве

Круглогодичная призывная кампания позволит оптимизировать работу военных комиссариатов и повысит качество процесса отбора граждан для военной службы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Парламентарий уточнил, что теперь призыв будет производиться не два раза в год (весной с 1 апреля по 15 июля и осенью с 1 октября по 31 декабря), а в течение всего года. Швыткин добавил, что смена режима работы военкоматов позитивным образом скажется на их работе — медицинское обследование будет производиться без спешки, тщательно, что увеличит качество «срочников», пишет «Лента.ру».

«Главное, что изменит новый закон, — качество отбора призывного контингента», — отметил депутат. Юрий Швыткин уточнил, что новый закон также определяет предельный период явки в военкомат после того, как призывнику поступила электронная повестка. Теперь прийти в военный комиссариат полагается в течение одного месяца.

Закон о круглогодичном призыве в армию был принят депутатами Госдумы 28 октября. Теперь медосвидетельствование, профотбор и психологическое обследование будущих солдат будут производиться в течение 12 месяцев, а не в определенные периоды весной и осенью.