В Госдуме раскрыли преимущества от закона о круглогодичном призыве

Парламентарий уточнил, что теперь призыв будет производиться не два раза в год (весной с 1 апреля по 15 июля и осенью с 1 октября по 31 декабря), а в течение всего года. Швыткин добавил, что смена режима работы военкоматов позитивным образом скажется на их работе — медицинское обследование будет производиться без спешки, тщательно, что увеличит качество «срочников», пишет «Лента.ру».