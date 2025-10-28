США нанесли удары по судам наркокартелей в Тихом океане, заявил Хегсет

«В результате ударов были уничтожены четыре судна, которыми управляли признанные террористические организации, занимающиеся наркоторговлей. Всего ликвидированы 14 наркотеррористов, один выжил. Американские силы не понесли потерь», — написал он.
По его словам, операции проводились в международных водах, а спасательная миссия передала выжившего мексиканским властям.
«Эти наркотеррористы убили больше американцев, чем “Аль-Каида”*, и будут уничтожены так же. Мы будем отслеживать их, выявлять их сети и уничтожать», — подчеркнул американский глава военного ведомства.
Операцию провели по поручению президента Дональда Трампа.
США неоднократно использовали вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, на которых якобы перевозились наркотики. По заявлениям властей, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
В сентябре значительно обострились отношения с Венесуэлой. Тогда Штаты направили к ее берегам три корабля. Белый дом пригрозил задействовать все средства для борьбы с наркотрафиком. Президент латиноамериканской страны в ответ объявил о масштабном призыве в боливарианскую милицию, назвав это частью плана по защите суверенитета и недопущению вмешательства «империи» в дела Каракаса. После этого США несколько раз заявляли об ударах по якобы судам с наркоторговцами.
В середине октября президент Колумбии Густаво Петро заявил, что представители американского правительства совершили убийство, атаковав рыболовецкий катер в ее водах. Трамп позже объявил об остановке любых платежей или субсидий страны, обвинив ее в стимулировании массового производства запрещенных веществ.
* Запрещенная в России террористическая организация.