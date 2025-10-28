Ричмонд
ABC News: в Венесуэле захватили связанных с ЦРУ наемников, готовивших атаку под «чужим флагом»

Венесуэла заявила, что предотвратила связанный с ЦРУ заговор, сообщает канал ABC News.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В Каракасе заявили, что заговорщики должны были напасть на военный корабль США, стоящий на якоре у берегов Тринидада и Тобаго, после чего США обвинили бы Венесуэлу в атаке, чтобы оправдать агрессию против нее. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил, что проинформировал Тринидад и Тобаго о предполагаемой операции под чужим флагом, говорится в статье.

На нашей территории была нейтрализована преступная ячейка, финансируемая ЦРУ и связанная с этой тайной операцией.

Иван Хиль Пинто
глава МИД Венесуэлы

Днем ранее Венесуэла заявила, что арестовала наемников, которые, по ее утверждению, были связаны с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США. Как уточнил министр внутренних дел Диосададо Кабельо, задержаны четверо подозреваемых.

Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что одобрил тайные действия в Венесуэле и рассматривает возможность начала операций на венесуэльской территории, напоминает издание.

Каракас настаивает на том, что США работают над свержением президента Николаса Мадуро. В октябре Сесар Альварес, специалист по изучению терроризма в Университете Чарльза Стерта, заявил телеканалу ABC, что все чаще складывается впечатление, что Вашинтон стремится к смене власти в этой южноамериканской стране.

Американские политики, как отмечает ABC, высказывают схожие предположения. Так, сенатор-демократ Джин Шахин заявила, что американский народ «заслуживает знать», добивается ли администрация Трампа смены режима в Венесуэле.

