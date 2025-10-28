В Каракасе заявили, что заговорщики должны были напасть на военный корабль США, стоящий на якоре у берегов Тринидада и Тобаго, после чего США обвинили бы Венесуэлу в атаке, чтобы оправдать агрессию против нее. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил, что проинформировал Тринидад и Тобаго о предполагаемой операции под чужим флагом, говорится в статье.