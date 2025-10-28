В администрации Калининграда снова проходят обыски — СМИ

В администрации Калининграда снова проходят обыски. Об этом, ссылаясь на экстренные службы, пишет РИА Новости во вторник, 28 октября.
Обыски проводятся в рамках продолжающегося расследования дела о мошенничестве.
«В администрации Калининграда силами правоохранительных органов продолжаются обыски в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при благоустройстве городской территории. Речь идёт о внушительных суммах денежных средств, они выражаются в десятках миллионов рублей», — сообщил источник ТАСС.
В Калининграде после обысков в мэрии возбудили уголовное дело о мошенничестве.