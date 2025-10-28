Ричмонд
В администрации Калининграда снова проходят обыски — СМИ

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Источник: Клопс.ru

В администрации Калининграда снова проходят обыски. Об этом, ссылаясь на экстренные службы, пишет РИА Новости во вторник, 28 октября.

Обыски проводятся в рамках продолжающегося расследования дела о мошенничестве.

«В администрации Калининграда силами правоохранительных органов продолжаются обыски в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при благоустройстве городской территории. Речь идёт о внушительных суммах денежных средств, они выражаются в десятках миллионов рублей», — сообщил источник ТАСС.

В Калининграде после обысков в мэрии возбудили уголовное дело о мошенничестве.