Трамп завершил выступление перед военнослужащими США танцем

В конце речи главы Белого дома в зале включили песню Y.M.C.A., Трамп в белой кепке с надписью USA (США) начал танцевать, а затем, также пританцовывая под музыку, покинул трибуну.
Военнослужащие встретили его выступление аплодисментами, многие начали снимать видео.
