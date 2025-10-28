Ричмонд
Трамп завершил выступление перед военнослужащими США танцем

ТОКИО, 28 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп завершил свое выступление перед американскими военнослужащими, трансляцию которого вел Белый дом, танцем под песню Y.M.C.A., которая уже долгое время считается его неофициальным гимном.

Источник: Reuters

В конце речи главы Белого дома в зале включили песню Y.M.C.A., Трамп в белой кепке с надписью USA (США) начал танцевать, а затем, также пританцовывая под музыку, покинул трибуну.

Военнослужащие встретили его выступление аплодисментами, многие начали снимать видео.

