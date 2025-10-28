Совбез сравнил договоренности о нерасширении НАТО с забравшим слово джентльменом

«На мой взгляд, наиболее сложный вопрос — готовность западных стран к соблюдению взятых на себя обязательств. Мы не раз становились свидетелями того, как государства после смены партии у власти выходили из международных организаций и возвращались обратно, диаметрально меняли внешнеполитический курс. Да и без смены власти отрицательных примеров хватает — достаточно вспомнить, что европейские участники минских соглашений изначально не собирались их выполнять, а договоренность о нерасширении НАТО на восток была дезавуирована по принципу “джентльмен слово дал — джентльмен взял его обратно”, — сказал он в ходе Минской международной конференции по евразийской безопасности.