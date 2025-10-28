Польша готова открыть ещё два КПП на границе с Беларусью. Когда?

«…Мы будем готовы ещё в этом году — более того, уже в ноябре — открыть два пограничных перехода: в Бобровниках (с белорусской стороны — “Берестовица”) и Кузнице (сопредельный — “Брузги”)», — передали слова Туска в его канцелярии. Вместе с тем премьер добавил, что Польша продолжит инвестировать в охрану своей восточной границы.