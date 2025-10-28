Ричмонд
Польша готова открыть ещё два КПП на границе с Беларусью. Когда?

Премьер министр Польши Дональд Туск сегодня заявил, что страна готова открыть ещё два погранперехода на границе с Беларусью. Согласно официальному сообщению его канцелярии в социальной сети Х, это должно произойти до конца текущего года.

«…Мы будем готовы ещё в этом году — более того, уже в ноябре — открыть два пограничных перехода: в Бобровниках (с белорусской стороны — “Берестовица”) и Кузнице (сопредельный — “Брузги”)», — передали слова Туска в его канцелярии. Вместе с тем премьер добавил, что Польша продолжит инвестировать в охрану своей восточной границы.

«Мы приложим все усилия к тому, чтобы наши партнёры по всей Европе и в НАТО сохранили безопасность нашей восточной границы и всего региона», — заявил Дональд Туск.

Напомним, на сегодняшний день действуют лишь два пункта пропуска: «Брест» (для автомобильного пассажирского транспорта) и «Козловичи» (для грузового).

