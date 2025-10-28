Губернатор обсудил подготовку к обновлению Центрального стадиона профсоюзов

Компания завершила работу над проектом реконструкции главной спортивной арены «Факела» и над рабочей документацией. Предполагается, что объект будет оснащен уникальной мультимедийной составляющей. Примечательно, что большая часть оборудования, строительных и отделочных материалов будет произведена в Воронежской области. Ерлан Бекмухамедов рассказал, что проект «легкого» воронежского стадиона представят на архитектурных выставках, в том числе в Саудовской Аравии.