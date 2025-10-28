Губернатор обсудил подготовку к обновлению Центрального стадиона профсоюзов

Губернатор Александр Гусев обсудил подготовку к обновлению Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже с гендиректором проектного института «Арена» Ерланом Бекмухамедовым.
Компания завершила работу над проектом реконструкции главной спортивной арены «Факела» и над рабочей документацией. Предполагается, что объект будет оснащен уникальной мультимедийной составляющей. Примечательно, что большая часть оборудования, строительных и отделочных материалов будет произведена в Воронежской области. Ерлан Бекмухамедов рассказал, что проект «легкого» воронежского стадиона представят на архитектурных выставках, в том числе в Саудовской Аравии.
Проектный институт будет осуществлять авторский надзор уже на этапе демонтажа старого стадиона. Глава региона поблагодарил команду компании за внимание к организации пространства вокруг объекта. Объект гармонично впишется в городскую среду и станет местом притяжения для любителей спорта со всей страны.
Также сегодня был заключен договор с ООО «Стройинжиниринг» на выполнение сноса старого стадиона и возведения первых зданий нового футбольного комплекса. Компания имеет богатый опыт возведения социальных учреждений в регионе. Ранее она стала победителем конкурса, предложив выполнить работы за минимальную сумму — 122,5 млн рублей.