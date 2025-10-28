Премьер Польши Туск сказал об открытии двух пунктов пропуска на границе с Беларусью

— Еще в этом году, в ноябре, мы будем готовы к открытию двух погранпереходов — в Бобровниках («Берестовица» с белорусской стороны. — Ред.) и в Кузнице («Брузги» с белорусской стороны. — Ред.), — уточнил премьер-министр Польши.