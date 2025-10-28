Премьер Польши Туск сказал об открытии двух пунктов пропуска на границе с Беларусью

Польша готова открыть два пункта пропуска на границе с Беларусью в ноябре. Об этом во время Форума единства и приграничного сотрудничества, который прошел в Белостоке, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Подробности приводит ТАСС.
— Еще в этом году, в ноябре, мы будем готовы к открытию двух погранпереходов — в Бобровниках («Берестовица» с белорусской стороны. — Ред.) и в Кузнице («Брузги» с белорусской стороны. — Ред.), — уточнил премьер-министр Польши.
Напомним, что по состоянию на 28 октября 2025 года на границе Беларуси с Польшей работают два пункта пропуска: «Тересполь» («Брест» с белорусской стороны) и «Кукурыки» («Козловичи» с белорусской стороны).
Тем временем Литва закрыла на неопределенное время два работавших КПП на границе с Беларусью.
Литва открыла погранпункт «Мядининкай» для лиц, направляющихся в Калининград.
Кстати, Литва будет принимать решения по открытию границы с Беларусью 29 октября.