Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Польши Туск сказал об открытии двух пунктов пропуска на границе с Беларусью

Польша готова открыть два пункта пропуска на границе с Беларусью в ноябре.

Источник: Комсомольская правда

Польша готова открыть два пункта пропуска на границе с Беларусью в ноябре. Об этом во время Форума единства и приграничного сотрудничества, который прошел в Белостоке, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Подробности приводит ТАСС.

— Еще в этом году, в ноябре, мы будем готовы к открытию двух погранпереходов — в Бобровниках («Берестовица» с белорусской стороны. — Ред.) и в Кузнице («Брузги» с белорусской стороны. — Ред.), — уточнил премьер-министр Польши.

Напомним, что по состоянию на 28 октября 2025 года на границе Беларуси с Польшей работают два пункта пропуска: «Тересполь» («Брест» с белорусской стороны) и «Кукурыки» («Козловичи» с белорусской стороны).

Тем временем Литва закрыла на неопределенное время два работавших КПП на границе с Беларусью.

Литва открыла погранпункт «Мядининкай» для лиц, направляющихся в Калининград.

Кстати, Литва будет принимать решения по открытию границы с Беларусью 29 октября.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше