Беспрозванных представил основные параметры бюджета Калининградской области на трёхлетку

Значительное внимание уделяется поддержке специалистов социальной сферы. Объем финансирования соответствующих программ почти удваивается за два года — на 2026 год на эти цели заложено 869 млн рублей. Еще 4,9 млрд рублей будет направлено на обновление материально-технической базы государственных учреждений социальной сферы.