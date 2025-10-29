Ричмонд
Беспрозванных представил основные параметры бюджета Калининградской области на трёхлетку

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных анонсировал проект областного бюджета на 2026−2028 годы, который в ближайшее время будет внесен в Заксобрание.

Источник: РИА "Новости"

Ключевой особенностью документа стал выраженный социальный характер — более 55% расходов направят на социальную сферу.

Доходная часть бюджета увеличится на 2,8 млрд рублей и достигнет 145,2 млрд рублей. Это позволит укрепить финансирование социальной поддержки населения, где с учетом федеральных средств планируется освоить почти 10 млрд рублей.

Значительное внимание уделяется поддержке специалистов социальной сферы. Объем финансирования соответствующих программ почти удваивается за два года — на 2026 год на эти цели заложено 869 млн рублей. Еще 4,9 млрд рублей будет направлено на обновление материально-технической базы государственных учреждений социальной сферы.

Коммунальная инфраструктура получит серьезное финансирование в размере 15,5 млрд рублей, которые пойдут на строительство и реконструкцию очистных сооружений, сетей водоснабжения и теплоснабжения, а также на газификацию.

Поддержка местных бюджетов возрастет на 24% — в 2026 году на дотации муниципалитетам предусмотрено более 3 млрд рублей. Таким образом, бюджет сохраняет социальную направленность, сочетая поддержку населения с инвестициями в инфраструктурное развитие региона.