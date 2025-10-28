Bloomberg: новый премьер Японии переняла метод Абэ в общении с Трампом — лесть, подобострастие и подарки

Архитектором этого подхода был Абэ. Он наладил отношения с Трампом на поле для гольфа. Любовь Такаити к игре на барабанах и мотоциклам известна, но вот на поле для гольфа она замечена не была. И все же она смогла воскресить эти воспоминания у Трампа, подарив ему клюшку Абэ для гольфа, а также позолоченный мяч для гольфа и футляр, подписанный Хидеки Мацуямой, самым успешным профессионалом игроком Японии, который сразился с Трампом в 2017 году.