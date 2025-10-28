Ричмонд
Bloomberg: новый премьер Японии переняла метод Абэ в общении с Трампом — лесть, подобострастие и подарки

Экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ проработал на своем посту около шести лет, прежде чем впервые принял президента США Дональда Трампа в Токио. У нового японского премьера Санаэ Такаити было чуть больше шести дней, но она не растерялась и воспользовалась проверенным методом Абэ в отношениях с Трампом, пишет колумнист Bloomberg Геройд Рейди.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Абэ, убитый в 2022 году, разработал метод общения с Трампом во время его первого президентского срока. С тех пор как Трамп вернулся в Белый дом, многие мировые лидеры вспомнили о советах Абэ и успешно их применяют. «Методичка» наставника Такаити по общению с Трампом сводилась к использованию лести, почтения и подарков в золотой оправе, и, похоже, она сработала, говорится в статье.

Международный опыт Такаити невелик, но это ее не смутило, даже несмотря на то, что первым международным гостем оказался «самый важный человек в мире», подчеркивает автор.

Япония «наслаждалась» зрелищем президентского визита. Общественная телекомпания NHK прервала регулярные передачи, чтобы показать в прямом эфире кадры приземления самолета Трампа в аэропорту Ханэда и проезда его кортежа по улицам Токио. Толпы людей собрались перед Императорским дворцом, чтобы приветствовать его. Позолоченные бальные залы дворца Акасака, государственного гостевого дома Японии, напоминали ему об оформлении Белого дома «в золоте», пишет Рейди.

Трампу, видимо, понравится приезжать в Японию, предполагает автор. В отличие от других стран, здесь его не встречают массовыми маршами протеста или оскорбительными воздушными шарами — только приятные подарки и хорошо спланированные мероприятия.

Архитектором этого подхода был Абэ. Он наладил отношения с Трампом на поле для гольфа. Любовь Такаити к игре на барабанах и мотоциклам известна, но вот на поле для гольфа она замечена не была. И все же она смогла воскресить эти воспоминания у Трампа, подарив ему клюшку Абэ для гольфа, а также позолоченный мяч для гольфа и футляр, подписанный Хидеки Мацуямой, самым успешным профессионалом игроком Японии, который сразился с Трампом в 2017 году.

На бейсболках в стиле MAGA, которые подписали оба лидера, было написано «Япония возвращается». Эту фразу, как напоминает Рейди, раньше использовал Абэ и в качестве лозунга переняла Такаити. Также были обещания устроить японские фейерверки и посадить 250 вишневых деревьев на праздновании полувекового юбилея США в следующем году. Но самое главное: Такаити выдвинула кандидатуру Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года.

Кому-то такое подобострастие может показаться излишним, отмечает автор. Но Япония — страна с ограниченными ресурсами и ее безопасность по-прежнему зависит от США, пишет Рейди. Поэтому Токио вынужден больше чем кто-либо полагаться на дипломатию. И с Трампом это работает: он ценит личные отношения выше традиционных норм, а атрибуты власти — превыше всего.

Для Японии эти усилия, по мнению Рейди, ничего не стоят. К тому же мировые лидеры уже поняли, что лучше публично не бросать вызов Трампу. Наставник Такаити Абэ, которого называли «укротителем львов» за умение обращаться с «трудными клиентами», был бы ею доволен. Остался доволен Такаити и Трамп: он провозгласил, что Такаити станет «одним из величайших премьер-министров», и в итоге предложил ей «все что она пожелает».

