ХАМАС обстреляло израильских военных в секторе Газа, сообщили СМИ

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 окт — РИА Новости. Бойцы палестинского движения ХАМАС обстреляли израильских военных в секторе Газа, силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ответили артиллерийским огнем в районе Рафаха, сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

Источник: AP 2024

«Недавно террористы ХАМАС обстреляли военнослужащих Армии обороны Израиля в секторе Газа. В ответ на нарушение режима прекращения огня ЦАХАЛ недавно произвел артиллерийский обстрел в Рафахе на юге сектора Газа», — утверждается в материале.

Нарушение режима прекращения огня произошло во время правительственного заседания, где обсуждались меры Израиля в ответ на нарушения соглашения о перемирии со стороны ХАМАС.

Соглашение о прекращении огня между Тель-Авивом и палестинским движением вступило в силу 10 октября. ХАМАС в рамках этого соглашения освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, передав всех остававшихся в живых заложников. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.

Сейчас ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна передать Тель-Авиву все оставшиеся в ее руках 28 тел, но пока были возвращены и опознаны лишь 15 тел заложников.

